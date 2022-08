POL-ST: Rheine, Einbruch in Lager

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (14.08.), 23.00 Uhr und Montag (15.08.), 05.30 Uhr sind Unbekannte in das Kino an der Bachstraße eingestiegen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter eine Tür des Gebäudes auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Im Kino haben die Täter sich dann in den Keller begeben. Dort hebelten sie erneut eine Tür auf und öffneten gewaltsam einen Tresor. Daraus entwendeten ...

mehr