BPOLI PW - GdpD POM: Strafanzeige wegen Beleidigung im Regionalexpress

Züssow (ots) - Am Samstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten auf dem Bahnhof Züssow nach einem Zeugenhinweis einen 55- jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er führte ein Luftgewehr mit sich. Auf Befragen gab der Mann an, die Waffe zuvor auf dem Polen-Markt in Swinoujscie/POL erworben zu haben. Da die Waffe kein amtliches Prüfzeichen besitzt, ist der Umgang mit ihr Waffenscheinpflichtig. Einen solchen ...

