Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 12:40 Uhr, kam es an der Ecke Steinerstraße/ Soester Straße zu einem Unfall. Eine 65-jährige Frau aus Werl war mit ihrem VW Up auf der Steinerstraße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung der Soester Straße kam plötzlich ein Radler von links und prallte gegen den Pkw. Die Autofahrerin stoppte sofort und kümmerte sich um den jugendlichen Radfahrer. Er gab an, dass ihm nichts passiert sei. Danach flüchtete er mit seinem beschädigten Fahrrad in Richtung Gartenweg. An dem VW entstand Sachschaden von etwa 500,- EUR. Der Jugendliche wird als etwa 16-18 Jahre alt, schlank mit längeren blonden Haaren beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

