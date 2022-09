Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Voerde (ots)

Am Samstagnachmittag um 14:39 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 in Voerde-Friedrichsfeld. Eine 47-jährige Frau aus Voerde befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Dinslaken. In Höhe der Einmündung Heidestraße wollte sie die Fahrbahn der B 8 überqueren und wurde dabei von einem 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Voerde erfasst, der die B 8 ebenfalls in Richtung Dinslaken befuhr. Die Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik eingeliefert. Die Bundesstraße 8 war zwischen der Kreuzung Spellener Straße und der Einmündung Am Industriepark bis ca. 16:00 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000,- EUR geschätzt.

