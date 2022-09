Dinslaken (ots) - Am Montagmorgen kam es auf der Bachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 16-jährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die Schülerin war gegen 07:50 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Schlossstraße unterwegs, als in Höhe der Weidenstraße ein silberfarbener Kleinwagen in einer Parklücke rangierte. Hierbei stieß der ...

mehr