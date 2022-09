Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrraddiebstahl

Am Montag stahlen Unbekannte in der Ulmer Weststadt ein hochwertiges E-Bike.

Ulm (ots)

Zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr brachen Unbekannte in der Schillerstraße in den Fahrradkeller einer Tiefgarage ein. Dort stand ein hochwertiges E-Bike. Das war mit einem Schloss am Gitter des Kellers befestigt. Die Täter öffneten zunächst das Gitter. Hierfür verwendeten Sie vermutlich eine Schleifmaschine. Auch das Schloss brachen sie auf. Wie sie das machten, ist nicht bekannt. Sie nahmen es zusammen mit dem Rad mit. Das E-Bike ist vom Hersteller Cube. Es ist ein dunkelblaues Cross-Bike mit hellblauer Aufschrift "CUBE". Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Personen gemeinsam am Werk waren. Der Diebstahl war wohl gut vorbereitet.

Die Polizei Ulm (0731/1880) sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen nach den Unbekannten auf.

Hinweis der Polizei:

Der Mann, dem das Rad gestohlen wurde, hatte es in einen Fahrradkeller gestellt und zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Damit versuchte er, sich gegen Diebstahl zu schützen. Auch das kann aber in manchen Fällen leider nicht ausreichen. Insbesondere, wenn Täter organisiert vorgehen.

Die Polizei empfiehlt, das Rad so gut wie möglich zu sichern. Den besten Schutz vor Diebstahl bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

