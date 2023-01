Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - dreister Handydieb

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.01.2023 gegen 15:30 Uhr wurde in einem Restaurant in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim das Handy der Restaurantinhaberin entwendet. Diese hatte ihr Handy auf einem Tisch abgelegt. Der bislang unbekannte Täter betrat das Restaurant, nahm das Handy an sich und verließ schnell die Örtlichkeit. Zeugen konnten beobachten, wie er sich mit einer weiblichen Person in Richtung Bahnhof entfernte. Die Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der Täter war ca. 16 Jahre, 1,80 m groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Wintermütze. Seine weibliche Begleitung war ca.16 Jahre und hatte brünette Haare. Sie trug eine schwarze Jacke. Es handelte sich um ein IPhone 12 Pro Max weiß, mit roter Hülle, im Wert von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

