POL-PDNW: Schockanruf

Am 25.01.2023 kam es im Zeitraum von 10:45-12:00 Uhr zu mehreren Anrufen bei einer 53-jährigen Frau. Die Täter schilderten das die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung der Haft wäre eine Kaution von 85000.-EUR zu zahlen. Im Laufe eines Telefonates wurde die Geschädigte an einen angeblichen Staatsanwalt weiterverbunden. Die Geschädigte konnte gemeinsam mit ihrem hinzugezogenen Ehemann die Masche durchschauen. Zu einer Übergabe des Geldes kam es nicht. Die Polizei rät in solchen Fällen immer misstrauisch zu sein. Wertvolle Präventionstipps zu dieser und anderen Tricks der Täter findet man unter www.polizei-beratung.de

