POL-PDNW: Berufsinformationsabend

Die Polizei Haßloch bietet am 15.02.23 ab 18:00 Uhr für alle interessierten jungen Leute einen Berufsinformationsabend an. Es besteht die Gelegenheit, sich einen interessanten und abwechslungsreichen Beruf einmal hautnah anzusehen und einen spannenden Einblick in den Alltag der Polizistinnen und Polizisten zu bekommen. Wir stehen an diesem Abend für Fragen und Auskünfte rund um den Polizeiberuf zur Verfügung. Wir bitten um vorherige Anmeldung unter

pihassloch.einstellungen@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06324 933-157 (Herr Geiß, Frau Märdian)

