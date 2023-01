POL-D: Stadtmitte - Diebstahl aus Lieferwagen - Zivilfahnder nehmen Diebe auf frischer Tat fest - Beschleunigtes Verfahren - Die Polizei warnt

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 11. Januar 2023, 13:30 Uhr Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Flingern wurde ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 69-jährige Frau aus Erkrath mit ihrem BMW auf dem Hellweg in Richtung Cranachstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Hellweg/Bruchstraße/Daimlerstraße beabsichtigte ...

mehr