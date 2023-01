Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Drei Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag 10. Januar, 13:05 Uhr.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf der Vagedesstraße in Richtung Prinz-Georg-Straße, als in Höhe einer dortigen Querungshilfe ein Radfahrer von rechts kommend auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen der Fahrradfahrer (49 Jahre alt) zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Der BMW-Fahrer kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und anschließend in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden VW, den ein 59-Jähriger steuerte. Der 59 Jahre alte Mann sowie seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

