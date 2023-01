Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 - Jüchen - Motorradfahrer stirbt bei Alleinunfall

Düsseldorf (ots)

Samstag, 07. Januar 2023, 12:22 Uhr

Tödlich verletzt wurde am Samstagmittag ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der A 44 bei Jüchen. Der Mann hatte offenbar die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war in einer Kurve von der Fahrbahn gegen die Schutzplanke geschleudert worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 60-Jährige aus Willich mit seiner Aprilia auf der Tangente des Autobahnkreuz Holz von der A 46 aus Heinsberg kommend in Richtung A 44 nach Aachen unterwegs. Ersten Zeugenaussagen zufolge habe der Mann in einer Kurve der Tangente die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei mit der Schutzplanke kollidiert. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Das Zweirad geriet unmittelbar nach der Kollision in Brand. Das Verkehrsunfallteam der Polizei Düsseldorf sicherte die Unfallspuren, das Kraftrad wurde sichergestellt.

