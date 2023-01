Polizei Düsseldorf

POL-D: Auseinandersetzung vor Altstadt-Club: Mann lebensgefährlich verletzt - 23-Jähriger festgenommen - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Am frühen Donnerstagmorgen um 03:40 Uhr wurde ein 47 Jahre alter Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Club in der Düsseldorfer Altstadt lebensgefährlich verletzt. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war es aus bislang unklaren Gründen in einem Club an der Mertensgasse zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Dieser verlagerte sich im weiteren Verlauf nach draußen. Laut ersten Zeugenaussagen schlug und trat der 23-Jährige plötzlich auf seinen Kontrahenten ein. Dieser fiel zu Boden und war nicht mehr ansprechbar. Alarmierte Polizeibeamte leiteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen ein. Der 47-Jährige wurde im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen konnten den 23-Jährigen vor Ort festhalten und an die Polizei übergeben. Der Düsseldorfer wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurden Blutproben entnommen. Der polizeibekannte Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Zustand des Opfers ist weiter kritisch. Die Ermittlungen dauern an.

