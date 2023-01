Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Reisholz - Radfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber gelandet - VU-Team im Einsatz - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 04. Januar 2023, 11:25 Uhr, Unfallort: Düsseldorf Reisholz, Henkelstraße 306 / Kappeller Straße (Einfahrt Tankstellengelände)

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Reisholz wurde ein 57-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum Einsatz. Das Unfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte Spuren. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war eine 23-Jährige aus Düsseldorf mit ihrem Polo auf der Kappeller unterwegs. Beim Abbiegen auf das Tankstellengelände kam es aus bislang unklaren Gründen zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad des 57-Jährigen. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich schwer.

Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit, jeweils den Standort der Beteiligten bei der Berührung und die Fahrtrichtung des Radfahrers festzustellen. Aus diesem Grund sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

Anrufe werden erbeten an das Verkehrskommissariat unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell