Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller: Haltestelle Vennhauser Allee - Brüderpaar attackiert Polizisten bei Identitätsfeststellung - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 03. Januar 2023, 19:45 Uhr

Bei einer Personenkontrolle gestern Abend in Eller leisteten zwei Minderjährige derart heftigen Widerstand, dass sie vorläufig festgenommen wurden. Die Jugendlichen müssen sich jetzt einem Strafverfahren stellen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen meldeten Zeugen der Polizei, dass mehrere Jugendliche an der Haltestelle Vennhauser Allee "Böller" gezündet und randaliert haben sollen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten einige Jugendliche nach der Aufforderung sich auszuweisen in unterschiedliche Richtungen. Zwei der Flüchtigen konnten letztlich in einer zu diesem Zeitpunkt vor Ort wartenden und leeren U-Bahn gestellt werden. Einer der beiden leistete hierbei massiv Widerstand. Er trat und schlug untentwegt in Richtung der Beamten. Nur unter größter Mühe und durch das Setzen eines kurzen Schmerzreizes mit dem DEIG konnte der Jugendliche letztlich am Boden fixiert werden. Der Zweite gab sich als Bruder des Festgenommenen zu erkennen und ging ebenfalls körperlich gegen die Einsatzkräfte vor. Auch er konnte überwältigt werden. Auf dem Weg zur Polizeiwache randalierte das Brüderpaar weiter. Einer beschädigte dabei einen Teil der Innenausstattung des Streifenwagens. Die beiden Brüder sind hinreichend bei der Polizei bekannt. Nach einer Nacht im Polizeipräsidium wurde das Duo in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Die Jugendlichen müssen sich nun entsprechenden Strafverfahren stellen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell