POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch verlorenen Reifen

Trier, Franz- Georg- Straße (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht in der Franz-Georg-Straße In der Zeit von Samstag, 05.11.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag, 08.11.2022 gegen 13:00 Uhr, kam es in der Franz-Georg-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein in Höhe der St. Ambrosius Kirche am Fahrbahnrand parkender blauer Audi Q5 ...

