Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Franz-Georg-Straße

Trier, Franz- Georg- Straße (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht in der Franz-Georg-Straße

In der Zeit von Samstag, 05.11.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag, 08.11.2022 gegen 13:00 Uhr, kam es in der Franz-Georg-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein in Höhe der St. Ambrosius Kirche am Fahrbahnrand parkender blauer Audi Q5 beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, 0651/9779-5210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell