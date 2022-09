Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht

Hasbergen (ots)

Zwischen 11.20 Uhr und 11.40 Uhr am Montagvormittag machten sich unbekannte Personen an einem Einfamilienhaus an der Straße "Zum Ortenbrink" in Hasbergen zu schaffen. Durch grobe Gewalt an der Terrassentür gelangten die Täter ins Objekt und durchwühlten Schubladen im gesamten Haus nach Wertgegenständen. Ob sie mit Beute vom Tatort flüchteten ist bislang unklar. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 05401/83160.

