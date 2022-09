Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugenaufruf nach illegaler Müllentsorgung im Waldstück an der Borgloher Straße

Georgsmarienhütte (ots)

Bereits am 24.08.2022 wurde der Polizei aus Georgsamarienhütte eine illegale Müllentsorgung in einem Waldstück an der Borgloher Straße gemeldet. Dabei handelte es sich um diverse Abfälle, die auf einer Fläche von 6x6 Metern ausgebreitet wurden. Unter anderem fanden sich darunter Küchengeräte (Kühlschrank, Spüle, Arbeitsplatte), mehrere Holzschränke, Pappkartons sowie unzählige Müllsäcke, die u.a. mit Tapetenresten gefüllt waren. Der genaue Ablageort befindet sich im Waldstück linksseitig der Borgloher Straße in Fahrtrichtung Borgloh. Über einen Waldweg, der etwa 400 Meter hinter einem KFZ-Betrieb liegt und die letzte Zuwegung vor der Straße "Im Strehlande" ist, gelangt man zur Örtlichkeit. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf den Verursacher oder die Herkunft der abgebildeten Gegenstände unter 05401/83160.

