POL-PDTR: Diebstahl aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Schweich (ots) - In der Zeit von Freitag, 04.11.20222, 12:00 Uhr, bis zum Sonntagmorgen kam es in Schweich, an der Grillhütte Rupperoth, welche in den Weinbergen zwischen den Ortschaften Schweich und Longen liegt, zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Zeugen, welche Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

