Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - 81-jährige Seniorin beraubt - Täter machte Rechnung ohne Polizei - Festnahme unmittelbar nach Tat

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 3. Januar 2023, 19:00 Uhr

Nachdem gegen 19:00 Uhr einer 81-jährigen schwerbehinderten Seniorin in Unterbilk auf der Sedanstraße die Handtasche geraubt wurde, konnte wenige Minuten später ein Kriminalbeamter des Düsseldorfer Polizeipräsidiums beobachten, wie der mutmaßliche Täter sich des Portemonnaies der Geschädigten entledigte. Der tatverdächtige 36-Jährige konnte, dank der Mithilfe eines Kollegen, der in seiner Freizeit unterwegs war, wenig später in einer Stadtbahn festgenommen werden.

Der Beamte der Kriminalpolizei ging zu diesem Zeitpunkt auf der Neusser Straße/Wilhelm-Tell-Straße. Hier fiel ihm ein zunächst unbekannter Mann auf, der etwas in einer Mülltonne an der Straße entsorgte. Danach rannte der mutmaßliche Straßenräuber zu einer Haltestelle der Stadtbahn und stieg in die Linie 709 Richtung Hauptbahnhof ein. Instinktiv schaute der Beamte in der Mülltonne nach und entdeckte das geraubte Portemonnaie der Geschädigten. Umgehend informierte er die Leitstelle der Polizei Düsseldorf. Die wiederum konnte sofort den offensichtlichen Zusammenhang zu dem Handtaschenraub herstellen, der wenige Minuten zuvor gemeldet wurde. In einer konzertierten Aktion mit der Rheinbahn wurde die Linie 709 angehalten und Zivilkräfte mitsamt ihrem Kollegen in Freizeit an die Bahn herangeführt. Hier wurde der 36-jährige deutsche Tatverdächtige identifiziert und festgenommen. Bei ihm wurde ein Teil der mutmaßlichen Beute sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige soll heute im Laufe des Tages vorgeführt werden.

