Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf Vennhausen - Verdacht eines Tötungsdelikts - Frau stirbt nach schweren Stichverletzungen - Tatverdächtiger festgenomme

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Vennhausen - Verdacht eines Tötungsdelikts - Frau stirbt nach schweren Stichverletzungen - Tatverdächtiger festgenommen - Mordkommission eingerichtet - Ermittlungen dauen an

Tatzeit: Samstag, 31. Dezember 2023, 21:10 Uhr, Tatort: Düsseldorf Vennhausen, Kamper Weg

Seit gestern Abend ermitteln die Staatsanwaltschaft und eine beim Polizeipräsidium Düsseldorf eingerichtete Mordkommission wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdelikts in Vennhausen. Eine 39-jährige Frau war durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass sie trotz aller Bemühungen der Notärzte noch am Tatort ihren Verletzungen erlag. Ein 33-jähriger Mann konnte im Tatortbereich festgenommen werden. Er wird am heutigen Tage wegen des dringenden Verdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell