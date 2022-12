Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Süd - Transporter erfasst Fußgänger - 39-Jähriger kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Mittwoch 28. Dezember 2022, 19:47 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache wurde gestern Abend ein 39-jähriger Fußgänger beim Überqueren einer Fußgängerfurt im Bereich Höherweg/Ronsdorfer Straße von einem Transporter erfasst und schwer verletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des Transporters, ein 33-Jähriger aus Düsseldorf, den Höherweg in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung Höherweg / Ronsdorfer Straße wollte der Düsseldorfer nach links auf die Ronsdorfer Straße abbiegen. Hier fuhr er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und querte die dortige Fußgängerfurt. Dabei erfasste er mit seinem Fahrzeug den 39-jährigen Düsseldorfer, der gerade die Fußgängerfurt benutzte. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenpralls auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

