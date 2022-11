Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb nutzt unverschlossenen Umzugstransporter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Während eines Umzugs bediente sich ein Dieb am Montag, 28.11.2022, an einem kurzzeitig außer Acht gelassenen Leihwagen, der an der Westerfeldstraße abgestellt war.

Gegen 17:30 Uhr hatte ein 25-jähriger Bielefelder einen Mercedes Sprinter an einem Wohnhaus an der Einmündung der Beckhausstraße abgestellt. Gemeinsam mit anderen Personen war er damit beschäftigt, den Transporter zu beladen. Für einen Augenblick war das geöffnete Fahrzeug von seinem Fahrer unbeobachtet. Dies nutzte ein Unbekannter zum Diebstahl der Jacke des 25-Jährigen, in der sich auch sein Portemonnaie befand.

Als der Fahrer zu dem Transporter zurückkehrte erkannte er noch den tatverdächtigen Mann der schnell, in Richtung Ortskern Schildesche, verschwand. Erbeuten konnte er eine blaue Outdoorjacke der Marke Vaude und wenig Bargeld sowie Ausweisdokumente.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann soll etwa 180 cm groß und schlank sein. Er trug eine Bomberjacke, eine Mütze und einen Regenschirm.

Die Polizei bitte um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell