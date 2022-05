Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/ Einbruch in Verkaufshäuschen

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag (27.05.22) sind Unbekannte in ein Verkaufshäuschen für Erdbeeren an der Dülmener Straße eingebrochen. Gegen 00.15 Uhr sah ein Zeuge drei unbekannte Männer, wie sie sich an der Hütte aufhielten. Daraufhin gingen sie in die Straße Nonnenbachtal. Als der Zeuge an die Hütte kam, war sie aufgebrochen. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die drei Unbekannten sind zwischen 15 und 20 Jahre alt und schlank. Einer trug ein helles T-Shirt. Ob die Unbekannten etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

