Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW prallte gegen Schilderwagen der Autobahnmeisterei

Wittenburg / Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Wittenburg ist am späten Montagabend ein LKW gegen ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Warum der 31-jährige LKW-Fahrer den Schilderwagen nicht rechtzeitig wahrgenommen hat, ist noch unklar. Der Schilderwagen war zur Absicherung einer LKW-Bergung eingesetzt und stand auf der rechten Fahrspur. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt und mussten anschließend geborgen werden. Für ca. zwei Stunden kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Berlin.

