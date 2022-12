Polizei Düsseldorf

POL-D: Kurios - Versuchter Überfall auf Tierbedarfsgeschäft - Unbekannter Täter flüchtet ohne Beute - Fahndung

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 28. Dezember 2022, 19:00 Uhr

Lohausen - Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach einem etwa 20 Jahre alten Mann. Der Gesuchte hatte gestern Abend versucht, ein Tierbedarfsgeschäft zu überfallen. Dabei setzte er Pfefferspray ein. Er flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Tatzeit forderte der etwa 1,85 Meter große Mann im Kassenbereich des Geschäfts an der Niederrheinstraße ohne weitere Drohungen die Herausgabe von Bargeld. Als die Mitarbeiterin dies einfach verneinte, zog der Täter sein Pfefferspray und sprühte in den Kassenbereich. Es wurde niemand verletzt. Anschließend flüchtete der Mann auf die Straße. Eine Fahndung nach ihm verlief am Abend negativ.

Beschreibung: Etwa 20 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er war mit einer schwarzen Winterjacke, einem schwarzen Schal und einer schwarzen Mütze bekleidet. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise werden erbeten an die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell