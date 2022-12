POL-H: Zeugenaufruf: Schwere räuberische Erpressung auf Supermarkt in Frielingen

Hannover (ots) - Nach einer Serie von kleineren Bränden vor und in Wohnhäusern im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter. Dieser hatte in den frühen Morgenstunden des Samstags, 17.12.2022, an insgesamt elf Orten Feuer entfacht. Die Polizei ermittelt jeweils wegen ...

