POL-H: Zeugenaufruf: Drei Leichtverletzte bei Kollision zweier Pkw nahe Brase - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Dienstagmittag, 13.12.2022, haben drei bislang unbekannte Täter einen 16-jährigen Hannoveraner ausgeraubt. Die Tat ereignete sich am Goetheplatz in der Calenberger Neustadt. Die jungen Männer erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Steintor. Nach bisherigen ...

