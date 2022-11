Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Raub auf eine Tankstelle an der BAB 3

Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am Donnerstag gegen 01.50 Uhr betrat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Straße Opschlagweg, die an dem Rastplatz Hünxe an der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen liegt.

Unter Vorhalt eines Messers forderte der maskierte Täter von der 40-jährigen Angestellten aus Voerde die Herausgabe von Bargeld. Hierbei sprach er Englisch.

Die Angestellte packte das Geld aus der Kasse in eine Tasche, die der Unbekannte ihr reichte. Hiernach flüchtete der Mann.

Die Voerderin konnte lediglich zwei aufleuchtende Scheinwerfer durch die Glasfront der Tankstelle erkennen. Ob der Täter mit einem Auto oder einem Zweirad den Rastplatz verließ, ist nicht bekannt.

Die Voerderin blieb unverletzt.

Eine Fahndung, auch durch die Autobahnpolizei, blieb bislang erfolglos.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 175 cm groß, schlanke, durchtrainierte Figur, war komplett schwarz gekleidet, trug zudem eine Sturmhaube mit ausgesparter Augenpartie und schwarze Handschuhe. Er sprach Englisch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell