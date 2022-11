Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über M2 verloren + Bauwagen der Kindertagesstätte beschädigt + Autos an der Lahninsel zerkratzt

Haiger: auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über M2 verloren

Gestern Abend (03.11.2022), gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit seinem weißen BMW M2 auf der Bundesstraße 277 von Dillenburg in Richtung Haiger. Offenbar verlor der aus Haiger stammende Fahrer zwischen dem Kreisverkehr Sechshelden und der Unterführung der A45 die Kontrolle über seinen 2-er, geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, schlingerte über die Gegenfahrbahn und krachte in die dortige Leitplanke. Entgegengesetzt der Fahrtrichtung kam der BMW letztendlich zum Stehen. Der M2 wurde erheblich beschädigt, er hat nur noch Schrottwert. Der Unfallschaden wird mit 25.000 Euro beziffert.

Sinn-Edingen: Bauwagen der Kindertagesstätte beschädigt

150 Euro Schaden verursachten Unbekannte am Bauwagen der Kindertagesstätte. Zwischen 09:00 Uhr am Mittwoch (02.11.2022) und 09:00 Uhr am Mittwoch (03.11.2022) machten sich die Vandalen an dem Wagen "Am Sportplatz" zu schaffen und zerstörten eine Plexiglasscheibe. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise, zu den unbekannten Vandalen, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Autos an der Lahninsel zerkratzt

Auf mehrere Fahrzeuge hatten es Unbekannte zwischen Mittwoch (02.11.2022) und Donnerstag (03.11.2022) auf dem Parkplatz an der Lahninsel abgesehen. Sie zerkratzten den Lack dreier Fahrzeuge zum Teil rundeherum, indem sie tiefe Kratzer in den Lack der geparkten Autos eintrieben und verursachten so einen Schaden von insgesamt 15.000 Euro. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen zwischen 20:30 Uhr und 09:30 Uhr im Bereich des Parkplatzes aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Täter geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

