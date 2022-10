Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag kam es in Budberg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Fuchsweg. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich über den Wintergarten des Hauses Zutritt zu verschaffen. Die Täter versuchten, die Glasscheibe einer Tür einzuschlagen. Hierbei zersplitterte der Glaseinsatz einer Tür.

Den Tätern gelang es nicht, in das Haus einzubrechen und sie flüchteten ohne Beute.

Wenn Sie Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Kamp-Lintfort unter 02842-934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell