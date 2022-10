Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Sicherheit durch Sichtbarkeit

Fahrradkontrollen an Schulen

Kamp-Lintfort (ots)

In den vergangenen Tagen kontrollierten mehrere Polizistinnen und Polizisten an der UNESCO Schule und am Georg-Forster-Gymnasium insgesamt über 600 Fahrräder. Die Kontrolle zu Beginn der dunklen Jahreszeit diente vor allem der Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Rad- und Pedelecfahrenden.

Insgesamt wurden 600 Fahrräder kontrolliert. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden 205 Mängelberichte gefertigt.

Die Polizei rät:

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Weg zur Schule, um auch unerwartete Verkehrssituationen in Ruhe meistern zu können.

Steigern Sie gerade in der dunklen Jahreszeit die Erkennbarkeit Ihrer Kinder im Straßenverkehr. Schulkinder sollten nur mit einem Schulranzen, der die geltenden Sicherheitskriterien erfüllt und zu großen Teilen aus fluoreszierendem und retroreflektierendem Material besteht, den Schulweg antreten. Darüber hinaus sollten an der Kleidung der Kinder zusätzliche Reflektoren, die es in unterschiedlichen Formen und Ausführungen bei den Verkehrsverbänden und im Handel gibt, befestigt werden.

Zudem steht die Verkehrssicherheit des Fahrrads an erster Stelle. Achten Sie auf funktionsfähige Beleuchtungseinrichtungen, Bremsen und tragen Sie einen Helm!

