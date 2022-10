Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 18-Jähriger nach Alleinunfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Montag Nachmittag befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Leichtkraftrad die Straße Flesgentor in Richtung der Baustraße. Auf Höhe der Kreuzung Baustraße/Korbmacherstraße stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und verletzte sich schwer. Es kam zu keiner Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

