Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Jugendlicher schlägt 14-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der einen 14-Jährigen geschlagen hat. Das Opfer hielt sich am Montag um 17.50 Uhr mit zwei Freunden vor einem Einkaufszentrum an der Saarstraße auf. Etwa fünf Jugendliche sprachen das Trio an. Einer schlug dem 14-Jährigen mehrfach auf den Nacken. Das Trio brachte sich in dem Einkaufszentrum in Sicherheit, um sich vor weiteren Angriffen zu schützen.

Der Täter ist 15 bis 16 Jahre alt und hat schwarze lockige Haare. Er trug eine schwarze Cap und einen schwarzen Nike-Pullover mit Kapuze. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

