POL-WES: Rheinberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Moers (ots) - Einen Mercedes-Benz haben Unbekannte von einer Hauseinfahrt an der Baumstraße gestohlen. Die schwarze Kombilimousine hat das Kennzeichen MO-CG5754. Auffällig an dem Wagen ist der chromfarbige Ladekantenschutz am Heck. Das Auto verschwand in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr. Die Polizei Moers bittet Zeugen um Hinweise. Sie ist unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 erreichbar. Kontakt ...

mehr