Polizei Düsseldorf

POL-D: Weihnachten 2022 - Polizeiliche Bilanz

Düsseldorf (ots)

Weihnachten 2022 - Polizeiliche Bilanz

Samstag, 24. Dezember 2022, 18:00 Uhr, bis Montag, 26. Dezember 2022, 08:00 Uhr

Die Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei waren wieder an den Feiertagen für die Bürgerinnen und Bürger uneingeschränkt im Einsatz und sorgten für Sicherheit auf den innerstädtischen Straßen und auf den umliegenden Autobahnen. Sie nahmen Einbrüche und Verkehrsunfälle auf, schlichteten Streitigkeiten und fertigten Anzeigen.

Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere vorläufige polizeiliche Einsatzbilanz zur Verfügung:

Die Polizeibeamtinnen und -beamten bewältigten 517 Einsätze (2021: 515) an den Feiertagen im Stadtgebiet Düsseldorf. 92-mal (2021: 88) schritten sie am Heiligen Abend ein. Die Zahl der Einsätze am 1. Weihnachtstag war mit 355 höher als im vergangenen Jahr (2021: 332). Bis heute Morgen 8:00 Uhr registrierte die Einsatzleitstelle der Polizei dann noch einmal 70 Einsätze (2021: 95).

(Zum Vergleich: Die Leitstelle bearbeitet an einem "normalen Arbeitstag" etwa 700 Einsätze).

Die Zahlen im Einzelnen:

In 31 Fällen (2021: 32) mussten die Polizisten bei Streitigkeiten schlichtend eingreifen. Erfreulicherweise wurden die Beamten in diesem Jahr nur zu einer Schlägerei gerufen (2021: drei), nahmen allerdings mit 17 Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten drei mehr auf, als in 2021 (14). 22-mal (2021: 16) lautete das Einsatzstichwort "Randalierer". Neun Männer (2021: sieben) und eine Frau (2021: keine) verbrachten Teile der Weihnachtszeit im Gewahrsam der Polizei Düsseldorf.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalwache wurden bislang zu 25 (2021: 19) Einbrüchen gerufen.

Als ruhig darf das Verkehrsgeschehen auf den Düsseldorfer Straßen an den Feiertagen bezeichnet werden. So kam es in diesem Jahr zu keinen Unfällen, bei denen Menschen verletzt wurden (2021: zwei). Bis heute Morgen nahmen die Polizisten deutlich weniger, nämlich 28 (2021: 57) Verkehrsunfälle auf.

Auf den Autobahnen rund um Düsseldorf rückten die Beamtinnen und Beamten zu 267 (2021: 213) Einsätzen aus. Sie mussten 18 (2021: 57) Unfälle aufnehmen, wobei bei acht Personen verletzt wurden (2021: zwei).

Herausragende Einsätze:

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann leistete bei einer Verkehrskontrolle in Bilk am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamten. Er wurde festgenommen. Eine separate Pressemeldung wurde gefertigt und ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5402589

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell