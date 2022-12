Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 - Kleve - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verdacht der Falschfahrt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - A 57 - Kleve - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verdacht der Falschfahrt - Ermittlungen dauern an

Samstag, 24. Dezember 2022, 19:30 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls am Samstagabend (Heiligabend) auf der A 57 bei Kleve in Fahrtrichtung Nimwegen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, nachdem sie mit ihren Pkw miteinander kollidiert waren. Es besteht der Verdacht, dass eine Frau die Autobahn in der falschen Fahrtrichtung befahren und somit den Verkehrsunfall verursacht haben könnte. Die Ermittlungen dauern an.

Nach ersten Informationen fuhr ein 61 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit seinem Volvo auf der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen, als er zwischen den Anschlussstellen Goch und Kleve offensichtlich frontal mit dem Mercedes einer 59-Jährigen kollidierte. Ersten Ermittlungen zufolge war die in den Niederlanden lebende Frau in der falschen Fahrtrichtung unterwegs. Beide kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell