POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Essen - Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen - Sechs Menschen zum Teil schwer verletzt

Meldung der Autobahnpolizei - A 40 bei Essen - Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen - Sechs Menschen zum Teil schwer verletzt

Samstag, 24. Dezember 2022, 15:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend auf der A 40 bei Essen, an dem vier Pkw beteiligt waren, wurden sechs Menschen zum Teil so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 32 Jahre alter Mann aus Düren mit seinem Mercedes auf dem linken von zwei Fahrstreifen in Höhe des rechts angrenzenden Einfädelungsstreifens der Anschlussstelle Essen Frohnhausen, als sich der Motor seines Fahrzeugs, offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts, ausschaltete und der Pkw daraufhin an Geschwindigkeit verlor. Ein auf demselben Fahrstreifen hinter ihm fahrender 39-jähriger Mann aus Schwerte erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr mit seinem Audi in dessen Fahrzeugheck. Nachfolgend kollidierten der dahinter fahrende 32- jährige Mülheimer mit seinem VW und die wiederum dahinter fahrende 25-jährige Oberhausenerin mit ihrem Mercedes mit den jeweils vorausfahrenden Fahrzeugen. Die Autos wurden teilweise durch die Wucht der Kollision nach rechts auf den Einfädelungsstreifen geschleudert. Zudem prallte der Mercedes des Düreners rechts gegen die Schutzplanke. Durch den Verkehrsunfall wurden drei Menschen, darunter ein 13-jähriger Junge, schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Venlo bis 17:55 Uhr voll gesperrt. Das maximale Stauausmaß belief sich auf etwa fünf Kilometer.

