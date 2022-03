Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dreister Diebstahl aus Haus - Unfallfluchten - PKW rollt rückwärts

Aalen (ots)

Aalen: PKW rollt rückwärts

Ein 17-Jähriger stellte am Mittwoch gegen 11 Uhr seinen Renault Master im Kastanienweg ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbstständig und rollte rückwärts gegen einen geparkten Skoda. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Zwischen Samstagnachmittag, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr, wurde ein Mercedes CLK, der in der Schillerstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Im zeitraum zwischen 07:40 Uhr und 08:20 Uhr wurde auf einem Kundenparkplatz in der Maierhofstraße ein Ford C-Max beschädigt, welcher dort geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Lorch: Dreister Diebstahl aus Haus

Am Mittwoch gegen 14 Uhr begab sich eine Frau in ihren Vorgarten im Forstweg, um dort Gartenarbeiten zu verrichten. Hierzu lehnte sie ihre Haustüre, welche nur etwa 8 Meter vom Garten entfernt ist, lediglich an. Gegen 14.30 Uhr stellte sie fest, dass diese kurze Zeit von einem bislang unbekannten Dieb genutzt wurde, um aus der Küche des Einfamilienhauses eine Geldbörse und aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von etwa 2000 Euro zu entwenden. Augenscheinlich verließ der Einbrecher das Haus über den Kellerausgang und flüchtet in unbekannte Richtung. Im Vorfeld des Diebstahls konnte eine männliche Person, welche sich am Gartentor auf der Rückseite des Gebäudes verdächtig verhielt, festgestellt werden. Der Polizeiposten Lorch bittet unter der Rufnummer 07172 / 7315 um entsprechende Hinweise. Wer konnte verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich feststellen?

