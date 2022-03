POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, vermehrt Schockanrufe

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagabend zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr einen In den Kistenwiesen geparkten Renault und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hierbei hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr wollte eine 41-jährige VW-Fahrerin in die Sudetenstraße einfahren. Dabei übersah sie eine 56-jährige Dacia-Fahrerin, welche bereits auf der Sudetenstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Vermehrt Schockanrufe

Leider musste die Polizei feststellen, dass es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Anrufe durch Betrüger kommt. Besonders im Raum Schwäbisch Hall rufen in den letzten Tagen häufig Telefonbetrüger an und geben sich als Enkel oder andere enge Angehörige aus. Unter der Vorspiegelung, dass die Verwandten in einen Verkehrsunfall verwickelt waren, wollen die Straftäter ihre Opfer um das Ersparte bringen. Die Polizei Aalen warnt vor den Betrügern und gibt folgende Tipps:

- Ganz wichtig! Geben Sie den Tätern keinen Hinweis durch Ihren auffälligen Telefonbucheintrag: Haben Sie eine alte kurze Telefonnummer? Lassen Sie sie in eine aktuell vergebene längere Rufnummer abändern. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So stechen Sie den Tätern nicht mehr ins Auge. Wenden Sie sich hierzu an ihren Telekommunikationsanbieter.

- Geben Sie niemals Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person oder die angegebene Polizeidienststelle unter der Ihnen bekannten Nummer an. Verwenden Sie hierzu niemals die Rückruftaste, sondern geben Sie die Nummer in Ihrem Telefon ein oder benutzen die bei Ihnen gespeicherte Nummer.

- Wenn der Anrufer Geld oder andere Wertgegenstände von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen und anderen Ihnen nahestehenden Personen. Die Polizei fordert niemals von Ihnen Geld oder Wertgegenstände.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen unbekannte Personen.

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Beenden Sie davor die Verbindung durch Auflegen des Hörers.

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zu Hause auf, sondern bei der Bank oder im Bankschließfach.

Weitere Hinweise über diese und andere Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

