Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Übermäßiger Alkoholgenuss war offensichtlich Auslöser einer Sachbeschädigung am frühen Samstagmorgen. Ein erheblich alkoholisierter Gast einer Pension in der Tannrodaer Straße in Bad Berka sprang aus unbekannter Motivation aus dem Fenster seiner Unterkunft im 1. Obergeschoss und fand sich auf der Straße wieder (unverletzt). Verdutzt bemerkte er, dass er nicht zurück in die Unterkunft gelangt, da sein Schlüssel noch in seinem Zimmer lag. Er randalierte nun vor dem Haus, bis ihm Einlass gewährt wurde. Zurück in seinem Zimmer konnte er sich immer noch nicht beruhigen und er beschädigte Teile der Einrichtung. Die hinzu gerufenen Beamten konnten den Störenfried schlussendlich beruhigen. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der verursachte Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

