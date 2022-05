Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlen und Brand gelegt

Apolda (ots)

Am 21.05.22 wurde ein 34-jähriger aus Apolda bei mehreren Straftaten festgestellt. Der wohnsitzlose Mann hatte sich zunächst zum Schlafen an einem Neubau auf einem Privatgrundstück niedergelassen. Nachdem er von diesem verwiesen wurde, konnte er in einem Supermarkt in Apolda beim Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet werden. Er war den Mitarbeitern aufgrund seiner auffälligen Erscheinung und eines bereits bestehenden Hausverbots aufgefallen. Aus bislang nicht geklärten Gründen schlich er sich in der Folge in ein leerstehendes Haus in der Schillerstraße und entzündete dort ein Feuer auf einer Treppe. Nur aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte ein Brand in dem Gebäude verhindert und der zunächst flüchtige Täter anhand einer Personenbeschreibung ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell