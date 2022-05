LPI-J: Vermisste 80-jährige Frau wieder wohlbehalten zurück

Jena (ots) - Den Betrag von knapp vier Euro wollte ein 40-Jähriger am Donnerstagvormittag scheinbar nicht zahlen. Der Mann war in einem Einkaufsmarkt in der Naumburger Straße und nahm sich die waren aus dem Regal. Doch anstatt diese im Anschluss auf das Kassenband zu legen, verstaute der Mann diese in seinen mitgeführten Sachen und passierte den Kassenbereich, ohne einen Geldschein zu zücken. Durch Mitarbeiter wurde der Mann gestoppt, dem nun eine Anzeige wegen Diebstahl ...

