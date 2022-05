Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger am Telefon

Weimar (ots)

Mit einer inzwischen hinlänglich bekannten Betrugsmasche versuchte ein unbekannter Täter, am Freitagvormittag von einem Senior aus Weimar, Geld zu ergaunern. Der Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und versuchte dem 83-Jährigen vorzugaukeln, dass ein naher Angehöriger einen Unfall verursacht hätte. Nur gegen die Zahlung einer Kaution könne eine Untersuchungshaft des Angehörigen verhindert werden. Der Angerufene wurde jedoch misstrauisch und beendete das Gespräch. Danach rief er die richtige Polizei an und der Betrug flog auf.

Eine weitere, ebenfalls bereits bekannte, Betrugsmasche wurde am Samstag bei der PI Weimar zur Anzeige gebracht. In diesem Fall nahm ein Unbekannter telefonisch Kontakt zu einer Frau auf, gab sich als Angehöriger in einer finanziellen Notlage aus und bat um Überweisung von Geld. Leider hatten die Täter in diesem Fall mehr Glück. Die 56-Jährige überwies einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Der Betrug flog erst nach mehreren Tagen auf, sodass die Geschädigte keine Möglichkeit hat, das Geld zurück zu buchen.

