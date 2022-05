Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet

Apolda (ots)

Am Morgen des 20.05.2022 in der Zeit von 05:10 Uhr bis 06:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines am Bismarckturm in Apolda geparkten Transporters ein und entwendete einen Rucksack aus dem Fahrzeug.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 03644/541-0 bei der Polizei Apolda zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell