Polizei Düsseldorf

POL-D: Weihnachtszeit - Einbruchszeit! - Tatorte von Angermund bis Lierenfeld und von Derendorf bis Düsseltal - Polizei warnt

Düsseldorf (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Düsseldorfer Polizei vor Wohnungseinbrüchen, da sich momentan eine Häufung zeigt, die sich möglicherweise über die Feiertage fortsetzen könnte. Allein gestern (Donnerstag, 22.12.) wurden der Kriminalwache im Spätdienst 14 Tatorte gemeldet. Alle in der "klassischen" Einbruchszeit am Nachmittag bis in die frühen Abendstunden. Die Täter/-innen nutzen die Abwesenheit der Bewohner, um aktiv zu werden.

Nach derzeitiger Bewertung der Fachdienststelle handelt es sich meistens um Banden, die derzeit im Ruhrgebiet residieren. Die Tätergruppen aus Südosteuropa reisen dann am Nachmittag vorzugsweise mit Pkw (auswärtige Kennzeichen) in die Landeshauptstadt und baldowern entsprechende Wohngebiete aus. Meistens werden die Täter/-innen abgesetzt, begehen die Einbrüche und verschwinden dann wieder unerkannt in einem Pkw

Die Düsseldorfer Polizei rät:

Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei unter der 110! Schützen sie ihr Zuhause!

Allgemeine Tipps zum Thema Einbruchschutz unter:

https://www.k-einbruch.de/

Außerdem steht die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter Telefon 0211 - 870 6868 zur Verfügung.

