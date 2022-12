Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Unfall beim Überholen: E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 22. Dezember 2022, 08:40 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurde ein E-Scooter-Fahrer in Stadtmitte bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte den 38-jährigen Mann überholt und ihn dabei mit dem Außenspiegel seines Pkw erfasst.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 38-jährige Düsseldorfer mit dem Elektrokleinstfahrzeug eines Sharing-Anbieters auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Allee in Fahrtrichtung Immermannstraße unterwegs. Ein 68 Jahre alter Autofahrer überholte ihn mit seinem Opel und erfasste ihn aus bislang ungeklärter Ursache mit dem rechten Außenspiegel. Der E-Scooter-Fahrer kam dadurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

