Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Abschlussmeldung++ Düsseltal - Lkw erfasst Radfahrerin - 38-jährige Frau verstirbt noch an Unfallstelle

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 22. Dezember 2022, 7:10 Uhr

Heute Morgen kam es im Bereich Grashofstraße/Münsterstraße zu einem Unfall, bei dem eine Person durch einen Lkw erfasst wurde. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5400415 Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der 60-jährige Fahrer eines Betonmischers auf der Münsterstraße in Richtung Rath und bog an der Kreuzung Münsterstraße/Grashofstraße nach rechts in die Grashofstraße ab. An der dortigen Fußgängerfurt erfasste er aus bislang unklarer Ursache eine Radfahrerin mit seinem Fahrzeug. Die 38-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Das Fahrrad der Düsseldorferin wurde unter dem Lkw aufgefunden. Der 60-jährige Fahrer des Lkw wurde vor Ort betreut. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sichert vor Ort die Unfallspuren. Bedingt durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld der Unfallstelle. Der Lkw und das Fahrrad wurden sichergestellt. Die Unfallermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell