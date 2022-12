Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf Wittlaer - Haltestelle "Am Mühlenacker" - Unfall mit der U 79 - Fußgänger schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Unfallaufnahmeteam sichert Spuren - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 21. Dezember 2022, 13:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag am Bahnübergang "Am Mühlenacker" wurde ein Fußgänger so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik fliegen musste. Die Personalien des Schwerverletzten stehen bislang nicht zweifelsfrei fest. Lebensgefahr kann möglicherweise nicht ausgeschlossen werden. Das Unfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei passierte der Mann im Alter von etwa 20 bis 40 Jahren den beschrankten Bahnübergang. Aus bislang unklaren Gründen wurde er auf den Gleisen von einem Zug der Linie U 79 in Fahrtrichtung Innenstadt erfasst und zu Boden geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen.

